DAL TRIBUNALE

BELLUNO Due anni e quattro mesi, mentre lui continua a stare agli arresti domiciliari. Udienza di patteggiamento ieri mattina in tribunale a Belluno per il marito, originario della Romania, che era stato arrestato lo scorso gennaio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che avevano eseguito le indagini, l'uomo sarebbe stato protagonista di aggressioni fisiche e verbali ai danni della moglie. In due distinti episodi sarebbe addirittura arrivato anche a minacciare la donna con un coltello, in un altro caso finito agli atti addirittura con il ferro da stiro. Secondo quanto ricostruito gli episodi sarebbero avvenuti in un periodo di tempo limitato compreso tra novembre e dicembre dello scorso anno. Proprio per questa ragione il Gip ha accettato l'accordo tra la Procura e l'avvocato Monica Barzon che difende l'uomo. Il marito era stato finito in manette a gennaio dopo che la donna si era fatta curare le ferite al pronto soccorso. Successivamente il marito violento è finito agli arresti domiciliari ma alla luce del patteggiamento non è escluso che il legale dell'uomo possa già chiedere un attenuamento della misura cautelare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA