Dal torneo dei portieri 900 euro per il campo

IL BILANCIOBELLUNO Buona la prima. Un torneo da rifare, commenta Daniele De Bon della dirigenza Usd Piave in merito alla sfida Keeper Battle andata in scena venerdì sera dalle 18 nel campo di gioco della società. Lo scopo era raccogliere fondi per la sistemazione dell'area sportiva, semi distrutta dall'alluvione del 29 ottobre scorso. «Il torneo è stato un successo, i portieri si sono molto divertiti e l'organizzazione è filata liscia commenta De Bon -. Non sono arrivate molte persone a vedere la partita, ma era la prima edizione ed è...