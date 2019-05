DAL TERRITORIO BELLUNO Vaia: stanziate le prime risorse economiche per i danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DAL TERRITORIOBELLUNO Vaia: stanziate le prime risorse economiche per i danni subiti da cittadini privati e imprese, rispettivamente fino a 5mila e 20mila euro. I Comuni avviano la rendicontazione e i bellunesi attendono, fiduciosi, i bonifici.L'ASSOCIAZIONE«Con ordinanza del 24 aprile scorso a firma del commissario per l'emergenza - spiega il presidente dell'Ascom Paolo Doglioni - sono state stanziate e messe nella disponibilità dei Comuni, per quanto riguarda le attività produttive, le risorse per risarcire i danni di valore inferiore ai...