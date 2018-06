Dal tablet al pc: i giovani volontari insegnano a usarli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OFFERTABELLUNO Ritornano anche quest'anno i corsi di informatica estivi tenuti dagli studenti delle Scuole in Rete per i giovani, gli adulti e gli anziani. Promotori dell'iniziativa sono le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace e l'associazione Amici delle Scuole in Rete che organizzano l'attività in sinergia con Il Comune di Belluno, all'interno del progetto Giovani contro il gap gigitale, cofinanziato dalla Regione Veneto attraverso il Piano di intervento in materia di politiche giovanili; non manca infine la...