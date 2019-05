DAL PARLAMENTO BELLUNO «Con il decreto sblocca-cantieri, ristori più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DAL PARLAMENTOBELLUNO «Con il decreto sblocca-cantieri, ristori più veloci per i lavori di ripristino ambientale ma anche per la ristrutturazione di attività produttive e abitazione private. Se prima di questa calamità naturale per avere un rimborso si è dovuto aspettare anche anni, ora questo provvedimento segna un importante spartiacque che crea un importante precedente». Parola di Federico D'Inca, deputato Cinque Stelle, soddisfatto del lavoro svolto in Parlamento a favore di chi ha subito danni dall'uragano-alluvione dello scorso...