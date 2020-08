IL CASO

BELLUNO Era arrivato a Belluno dal Pakistan chiedendo la protezione internazionale perché diceva di essere gay: «Non è credibile», la sua richiesta è stata respinta anche dalla Cassazione.

L'uomo, il 53enne pakistano Tanveer Ahmed, si era subito iscritto all'associazione Lesbo Gay La stella Polare di Belluno. Inoltre, come sottolineato dai suoi legali nella ricorso alla Suprema Corte, «il richiedente è celibe, a differenza della gran parte dei suoi connazionali che, alla sua stessa età, sono sposati e con figli». Ma già l'analisi della sua posizione e il suo racconto rilasciato di fronte alla Commissione territoriale di Treviso (competente per Belluno) non era apparso veritiero. Un provvedimento che lo straniero impugnò facendo ricorso al Tribunale di Venezia. I giudici lagunari però il 16 maggio 2019 rigettarono la richiesta e così Tanveer Ahmed ha impugnato quel decreto in Cassazione. «L'accertamento del giudice del merito - spiega la Suprema Corte in una recente sentenza civile pubblicata - deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente, che ha l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda essendo possibile solo in tal caso considerare veritieri i fatti narrati. Nel caso di specie, il giudice di merito, condividendo le perplessità della commissione sulla credibilità dei fatti che lo stesso ha narrato e alle ragioni che l'avrebbero indotto a lasciare il suo Paese, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal richiedente in ordine al proprio orientamento sessuale fossero vaghe e contraddittorie e che il suo racconto era risultato, pertanto, inattendibile. Ed è noto che la valutazione d'inattendibilità costituisca un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità». Il ricorso è stato quindi rigettato e lo straniero dovrà tornare in patria.

