PALAZZO ROSSOBELLUNO È il giorno del cambio della guardia. In Consiglio comunale a Belluno al posto del leghista dimissionario Luciano Da Pian entrerà Annalisa Dal Mas che (ex leghista) chr siederà nei banchi del Gruppo misto e non in quelli del Carroccio. Sarà quindi la compagna di banco di Fabio Bristot Rufus. L'ordine del giorno non prevede solo comunque la surroga ma anche altri punti legati al Bilancio e la discussione di una serie...