L'EVENTO

BELLUNO Qualcosa è andato storto, per Mask to Ride. E ora il Consorzio Belluno Centro Storico ci tiene a mettere le cose in chiaro. L'evento di solidarietà organizzato dal campione di free rider Alvaro Dal Farra doveva tenersi giovedì sera, all'interno della rassegna Belluno di sera, ma all'ultimo il Comune di Belluno ha negato il consenso. L'assessore Yuki d'Emilia, subito chiamata in causa, ha spiegato il diniego parlando di permessi presentati troppo tardi e di problemi di sicurezza, legati naturalmente a possibili assembramenti e dunque al rischio contagio. Ma i commercianti delle piazze, quelli riuniti nel Consorzio e che avevano abbracciato la proposta di Dal Farra di portare la manifestazione nel capoluogo, non ci stanno. «Mi sembrano poco generose le dichiarazioni dell'assessore esordisce Massimo Capraro, del Consorzio - se il Comune pensava che la manifestazione potesse generare disagi e complicazioni avrebbe dovuto dircelo subito. Invece abbiamo iniziato a spiegare le nostre intenzioni un mese fa e nessuno dell'amministrazione ci ha parlato di problemi». Capraro racconta di aver rivolto diverse mail all'indirizzo dell'assessore, ma di non aver mai ricevuto risposta. Le date proposte erano due, una in agosto e una in luglio, così come le location, piazza Duomo o piazza dei Martiri. Non avendo nessun riscontro dal municipio e avendo Dal Farra iniziato a organizzare l'evento, il consorzio ha deciso da sé per il 23 luglio in piazza dei Martiri, pressoché certo di avere prima o poi risposta positiva dall'ente. «Capiamo benissimo che il periodo è delicato, ma bastava dircelo conclude Capraro - invece il diniego è arrivato il giorno stesso della manifestazione. Non contesto la scelta, l'assessore agli eventi ha pieno facoltà per decidere quello che ritiene più giusto. Ad ogni modo ci riproveremo». (a tr.)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA