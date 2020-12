L'INTESA

BELLUNO Comune di Belluno e Cai si prendono a braccetto: si guarda già alla prossima estate. Cinquemila euro tondi, questo è il gruzzolo messo a disposizione da Palazzo Rosso ai volontari del Club Alpino Italiano per la sistemazione di sei tracciati rovinati e resi quasi impraticabili dalla furia del meteo che, negli ultimi tempi, non fa sconti sul territorio. I sentieri coinvolti saranno il 502 che parte dal Rifugio Settimo alpini, il 503 in località La Stanga, il 507 Schiara Talvena, il 509 da pian de Caiada, il 511 che scende lungo la Valle dell'Ardo e arriva a Forcella del Marmol, fra la Schiara e il Monte Pelf e il 517 tra Col di Roanza e il Monte Serva. Tutti tracciati danneggiati dagli eventi meteo dell'estate scorsa e, in particolare, dei mesi di settembre e di novembre e che oggi hanno bisogno di manutenzioni, pulizia e ripristino. Saranno i volontari del Cai, su loro iniziativa, a occuparsene; ripristineranno il sedime, le canalette per lo scarico dell'acqua, rimuoveranno gli alberi schiantati e puliranno il passaggio dalla vegetazione infestante così da far trovare la rete pronta per la primavera e l'estate. La collaborazione sarà d'ora in avanti normata da una convenzione predisposta dagli uffici comunali per regolare i rapporti e prevedere un budget di ristoro a fronte del lavoro che verrà realizzato. È ormai diventata una prassi, per questa amministrazione, intessere rapporti con i gruppi e le associazioni del territorio affinché i privati collaborino nel mantenere puliti e fruibili i sentieri di montagna. Di recente è stato predisposto un contributo anche per tre sodalizi che da svariate edizioni organizzano corse tra i boschi e che, per questo, si impegnano a tenere puliti i sentieri coinvolti per tutto l'anno.

