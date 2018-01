Dal 2012 a oggi ben 297 culle vuote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENATALITA'BELLUNO Quanto pesano 297 bambini in meno? Cosa vuol dire per la forza di una provincia? Cosa per il suo futuro? È questa la differenza fra i nati in provincia di Belluno fra il 2012 e il 2017 che si è appena concluso. Questo il futuro che si è perso in cinque anni: 60 culle in meno ogni anno. E già allora, nel 2012, si diceva che il numero ristretto di nuovi parti era un segno evidente della situazione di crisi della provincia. Numeri va ricordato che poi non sono tutti bellunesi, perché fra i bambinbi nati al Santa Maria...