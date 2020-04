DAI LABORATORI

Durante l'emergenza sanitaria in corso, Unifarco c'è. La nota azienda di Meano a Santa Giustina, nata nel 1982, non chiude i battenti a causa del virus Corona, il Covid-19. Al contrario, ha messo in campo tutte le sue risorse per supportare i farmacisti nella fornitura di quei prodotti che oggi sono ancora più importanti per la popolazione. Parliamo di detergenti, creme idratanti per le mani, immunostimolanti, integratori e vitamine. Senza dimenticare il nuovo gel igienizzante per le mani, che Unifarco ha deciso di mettere in produzione proprio per dare un ulteriore aiuto concreto ai farmacisti sul territorio.

L'AMMINISTRATORE

«Siamo al fianco dei nostri farmacisti - ha dichiarato Massimo Slaviero, Ceo (amministratore delegato) di Unifarco - che sono in prima linea sul territorio nel fornire aiuto e conforto ai cittadini. Per questo abbiamo deciso di supportarli in questa battaglia con prodotti che siano veramente utili in questa circostanza. Anche i nostri dipendenti sono consci della straordinaria importanza del momento, dimostrando ogni giorno un grande senso di responsabilità attraverso la correttezza dei propri comportamenti». Continuare la produzione certamente non può prescindere dall'adozione di misure molto stringenti - in vigore da ormai più di un mese in azienda - per assicurare i più alti standard di sicurezza per i lavoratori, circa 400 dipendenti in sede. Fin dall'inizio dell'emergenza chi opera a vario genere in Unifarco è stato coinvolto e le misure di protezione sono state recepite e condivise in più fasi, culminate poi con l'accordo aziendale del 19 marzo scorso. Proprio la società, tre settimane fa, chiese all'azienda sanitaria di verificare se le aree di lavoro, i laboratori, gli uffici, fossero in ordine, secondo le regole stabilite dal Governo. L'accordo istituisce il comitato paritetico per l'applicazione del protocollo nazionale anti-contagio, che lavora quotidianamente per monitorare l'attuazione delle misure di protezione e apportare eventuali ulteriori migliorie. Sanitizzazioni periodiche, quindi, l'adozione di mascherine, gel igienizzante, spray per la pulizia delle superfici e, soprattutto, la distanza di sicurezza non solo negli uffici in cui è stato incentivato lo smart working ma anche nei reparti di produzione, confezionamento e logistica. Ma questi provvedimenti non sarebbero pienamente efficaci se venissero disattesi durante i momenti di pausa. Ecco quindi la decisione di evitare assembramenti durante le pause caffè e in mensa, con turni ben definiti che permettono il mantenimento della distanza di oltre un metro non solo in fila ma anche a tavola.

