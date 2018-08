Da vent'anni gli Amici della bicicletta sempre in sella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Vent'anni pedalando. Anzi, pedalati. La Fiab di Belluno-Amici della bicicletta spegne le candeline e festeggia le prime due decadi di vita e di attività. L'associazione è nata nel 1998 e continua ancora oggi a riunire gli amanti della mobilità a pedali. E non solo: la Fiab infatti è parte attiva nella realizzazione delle ciclabili, visto che il sodalizio bellunese offre consigli pratici su tabellazione e sistemazioni, oltre a indicare periodicamente cosa manca e cosa serve alle piste locali. La festa di compleanno è in calendario per...