IL CASOBELLUNO All'Ulss sale la preoccupazione per l'aumento del numero dei contagi. La direttrice generale Maria Grazia Carraro commenta: «La nostra Ulss sta mettendo in campo risorse ed energie per contrastare la ripresa pandemica: campagna vaccinale intensa, contact tracing rigoroso, diagnostica microbiologica di massima attenzione. Martedì, ad esempio, sono stati refertati 1365 tamponi molecolari ed effettuati solo nei drive in...