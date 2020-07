TRASPORTI

BELLUNO I treni torneranno a correre a settembre, probabilmente in tempo per la riapertura delle scuole. E pazienza se si tratterà ancora dei vecchi convogli diesel: l'importante sarà il progressivo ritorno alle consuete abitudini per i pendolari alpagoti, bellunesi, coneglianesi e vittoriesi. La conferma arriva da Rete ferroviaria italiana: A settembre 2020 la linea Conegliano Vittorio Veneto Belluno verrà riattivata al servizio con mezzi a trazione diesel. La tratta è chiusa da poco più di 10 mesi per consentire i lavori di elettrificazione che hanno interessato anche altre linee dell'alto Veneto. Tutti i treni sono di conseguenza cancellati e sostituiti da bus. Il lockdown ha costretto anche il cantiere della Conegliano Belluno a fermarsi per alcune settimane, ma già in primavera i lavori sono ripresi e proseguono a pieno ritmo, tant'è che una delle principali imprese impegnate, la Generale Costruzioni Ferroviarie, ha fatto sapere nei giorni scorsi che il segmento Conegliano Vittorio è già elettrificato e che quello tra Vittorio e Belluno lo sarà entro ottobre. Una volta chiusi tutti i cantieri, come la stessa Rfi anticipò a giugno, la linea sarà interessata per alcuni mesi da prove e verifiche da parte di Rfi e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf). L'elettrificazione verrà quindi attivata nel primo semestre 2021. Rfi non specifica ancora il giorno in cui i treni torneranno a circolare tra la città del Cima e il capoluogo dolomitico, ma la data più probabile è domenica 13 settembre, visto che i quadri orario nelle stazioni informano che per i lavori di potenziamento infrastrutturale i treni tra Conegliano e Ponte nelle Alpi sono cancellati fino a sabato 12 settembre. E a proposito di collegamenti tra pianura e montagna, domani prende il via il nuovo servizio Cortina Link dalla stazione Fs di Conegliano. Si tratta di un bus diretto da e per la regina delle Dolomiti riservato ai clienti Trenitalia che circolerà ogni giorno fino al 30 agosto.

Luca Anzanello

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA