I DATI

BELLUNO Incertezza. Attualmente è la parola chiave quando si parla di vaccini. In Italia ne sono arrivati 3 relativi alle aziende farmaceutiche che li hanno prodotti, ossia Pfizer, Moderna e Astrazeneca. Solo i primi due, però, hanno raggiunto la provincia ai piedi delle Dolomiti. E, anche in questo caso, la fornitura non è mai del tutto certa. Tagli, ritardi, ulteriori ritardi. Ieri mattina la Farmacia del San Martino di Belluno ha ricevuto 1.200 dosi Pfizer che fanno parte del quantitativo settimanale. Di Astrazeneca, arrivata in Veneto a inizio settimana (20mila dosi in totale, 400 per Belluno), nemmeno l'ombra.

I DATI

Nel frattempo la situazione epidemiologica in provincia sembra congelata. Non migliora e non peggiora. Pochi casi al giorno, circa una ventina, mai scesi a zero. Anche i ricoveri negli ospedali di Belluno e Feltre sono stabili: 86. Si contano 55 pazienti covid in area sub-intensiva, 7 gravi nelle Terapie intensive, 24 negli ospedali di comunità. Rispetto a dicembre sono pochi. Ma è utile ricordare che il picco della prima ondata era stato di 90 ricoveri. Il miglioramento c'è, ma ancora non è abbastanza. Continua ad allungarsi anche la lista delle vittime covid. Nelle ultime 24 ore sono morti tre pazienti: una 73enne ricoverata in Geriatria a Belluno, un 82enne e una 83enne rispettivamente in Pneumologia covid e nell'ospedale di comunità di Feltre. Il totale, da inizio emergenza, è arrivato a quota 547. Accanto a questi numeri, ci sono quelli relativi ai vaccini. L'Usl 1 Dolomiti ha somministrato 13.400 dosi (dato aggiornato a ieri) che includono sia la prima chiamata che la seconda. Questo significa che le persone immunizzate sono molte meno, circa la metà, appena il 3% dell'intera popolazione bellunese. La fornitura di vaccino Pfizer, arrivata ieri mattina (1.200 dosi), sarà conservata per le giornate del 27 e 28 febbraio quando, al San Martino di Belluno, saranno vaccinate in modalità drive-in le persone nate nel 1941. Coloro che non riusciranno a raggiungere il capoluogo potranno recuperare nelle sedi di Tai di Cadore (15 marzo), Agordo (16 marzo) e Feltre (17 marzo). Poi sarà il turno dei nati nel 1938-39-40. In questo caso saranno sfruttati i 4 drive sparsi sul territorio ma non è ancora stato deciso se verranno convocati con lettera o in ordine alfabetico. Senza contare che, in mezzo, dovranno essere vaccinati i dipendenti dei servizi pubblici essenziali e i soggetti oncologici che rappresentano numeri importanti. E per fare ciò occorre, ovviamente, il vaccino che fatica ad arrivare nei quantitativi e nei tempi prestabiliti.(D.P.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA