Da Feltre a Lamon per dimostrare la vivacità-Down

FELTREUna grande festa, quella di ieri alla manifestazione sulla strade del Feltrino organizzata ddll'Associazione Italiana Persone Down. Quest'anno il via è stato dato a Feltre con partenza da largo Gastaldi e tappa intermedia in piazza Marconi ad Arsié per la colazione delle 10, e traguardo finale a Ponte Serra per il pranzo all'Osteria Ponte Serra di Debora e Davide dopo essere passati per la piazza municipale di Lamon, per la semitappa dove i partecipanti hanno trovato giochi organizzati dagli alpini del capogruppo Italo Poletti, e la...