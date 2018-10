Da Brasile, Argentina e Messico in arrivo un gruppo di oriundi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVABELLUNO Dal Sud America a Belluno per scoprire il Veneto. Tracciando all'inverso la rotta che oltre un secolo fa percorsero i loro avi costretti a emigrare. Non per via marittima, in questo caso come raccontato dai famosi trenta giorni di nave a vapore della canzone - ma su un più comodo aereo che atterrerà a Venezia e che regalerà ad undici oriundi veneti l'opportunità di esplorare la regione da cui partirono tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento i loro nonni e bisnonni. Un oceano di distanza, ma radici comuni...