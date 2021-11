Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EMERGENZABELLUNO È in aumento il cyber-bullismo in provincia di Belluno. Secondo la divisione anti-crimine della Polizia di Stato «la didattica a distanza ha generato un incremento del fenomeno perché i ragazzi erano sempre connessi». All'inizio, parte da una componente ludica: è il messaggio di scherno, inviato a un amico per farsi una risata, e condiviso poi a ripetizione in altre chat. Ma l'oggetto di quello scherzo è quasi sempre...