Cucchini oltre la malattia: «Apriamo anche ai disagi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLONTARIATOBELLUNO L'associazione Cucchini parte con nuova linfa. Il neo presidente, Paolo Colleselli, guarda avanti. Puntando non solo all'assistenza di malati: «Occorre allargare le potenzialità di interventi per portare sollievo a tutte le situazioni di difficoltà di tipo sociale che stanno emergendo, al di là della malattia. Dovremo, insomma, farci carico di altro. Penso alla solitudine degli anziani. Ma, pure, alle famiglie che hanno in casa un malato di Alzheimer».Colleselli può contare sul solido piedestallo di più di 300 soci,...