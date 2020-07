IL CASO

BELLUNO Numeri in deciso aumento alla Cassa di Solidarietà aziendale di Luxottica. Su ogni fronte. Numero di associati, monte di contributi erogati e prestazioni. Ma proprio per questo, e in particolare proprio per i servizi nuovi, la Csa chiude con un passivo di 58 mila euro. I dati del bilancio 2019 sono stati illustrati ieri nella sede bellunese della Cisl dal confermato presidente della stessa Cassa, Fabrizio Campedel, e da Paolo Chissalè, membro del consiglio di amministrazione. Il numero dei lavoratori iscritti passa dai 2.445 del 2018 ai 2.650 del 2019, mentre i contributi in favore degli associati lievitano dai 270.141 del 2018 ai 335.616 nel 2019. A determinare l'aumento delle spese è stato il boom di richieste per le prestazioni a carattere sanitario e per il nuovo pacchetto di rimborsi delle spese scolastiche che comprende rette per asili nido e scuola materna, contributi per mense, doposcuola, centri estivi, trasporto scolastico e ripetizioni che era stato varato l'anno scorso.

IL CORE BUSINESS

«Per quest'ultima voce avevamo fissato un budget di 25 mila euro - hanno spiegato Campedel e Chissalè ma le richieste arrivate lo hanno ampiamente superato, vista la mole di richieste di contributi che vanno dai 300 a 1300 euro a famiglia a seconda dell'Isee. Al di là di tutto, questo conferma comunque la capacità della Cassa di rispondere alle reali esigenze di welfare dei lavoratori e delle lavoratrici». In crescita anche le erogazioni per le spese sanitarie (204.077 euro, +17 per cento sul 2018), per gli apparecchi ortodontici e protesi (42.239, quasi il doppio rispetto all'anno precedente) e per le spese universitarie (34.100 euro). «Il numero di richieste di contributi è stato straordinario ha spiegato Chissalè - e ha determinato la chiusura del bilancio a meno 58 mila euro, un dato che è frutto della costante crescita e capacità di essere rispondenti ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici Luxottica: le maggiori uscite dipendono dall'incremento delle prestazioni, che è il nostro core business. Basti pensare che sono state molte le mamme che si sono iscritte alla Cassa nel corso del 2019 proprio in forza dei nuovi contributi in aiuto alle famiglie. Per questo motivo, abbiamo deciso di portare il budget per le spese scolastiche a 35 mila euro».

RITOCCATE LE QUOTE

«Visto l'incremento notevole di contributi erogati ha aggiunto il presidente della Csa Fabrizio Campedel - l'assemblea ha deliberato per il 2021 l'aumento della quota associativa (ferma dal 2012) che salirà da 10 a 12 euro netti al mese, di cui 4,10 lordi a carico dell'azienda. Con questa misura potremo garantire il mantenimento delle prestazioni e, nel contempo, un bilancio sano». Tutti i dati presentati ieri erano già stati illustrati sabato 25 luglio all'assemblea annuale dei soci, che ha rinnovato il Consiglio di amministrazione e il collegio dei Sindaci e confermato il presidente in carica, Fabrizio Campedel, per un altro mandato triennale. Eletti in Consiglio di amministrazione Paolo Chissalè, Laura Bottaretto, Silvana Lazzarini, Antonio Viola e Valentino De Zaiacomo; revisori dei conti Lia Benvegnù e Fabio Zasso Cucchini.

Giovanni Santin

