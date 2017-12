Croce rossa: nuova sede e un'ambulanza in più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TAGLIO DEL NASTROBELLUNO Una sede rinnovata e una nuova ambulanza. Due le occasioni entrambi importanti che hanno richiamato molte persone ieri mattina in via Bortotti 7, sede del Comitato bellunese della Croce Rossa Italiana. Il nuovo mezzo, un Peugeot Boxer dotato delle migliori apparecchiature per il soccorso sanitario, arricchisce il parco automezzi del Comitato contribuendo a sua volta a garantire maggiore sicurezza e comfort per gli assistiti ed una migliore qualità del servizio per i Volontari. Il valore della nuova ambulanza è...