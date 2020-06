L'INTERVENTO

BELLUNO Un po' di trambusto, ieri a metà pomeriggio, sul piazzale del Nevegàl. Non è passata inosservata una volante della polizia che si è fermata all'inizio del piazzale. E poco dopo è arrivata anche un'ambulanza. La polizia parla di un normale intervento. Probabilmente si è trattato di una crisi di panico, che ha colpito una donna di mezza età. Non erano neanche suonate le 16, quando alcuni avventori del bar Slalom e alcuni turisti che transitavano per il piazzale del Nevegàl e che ieri hanno trascorso una domenica di sole sul Colle, hanno notato qualcosa di strano. Da un appartamento, che si affaccia verso le piste da sci, si registrava un via vai di persone. Poi un agente della questura si è diretto verso un'abitazione. Solamente pochi minuti dopo anche un'ambulanza ha parcheggiato proprio davanti alla casa. Dapprima si è pensato ad un malore, poi una signora è uscita insieme all'agente ed è salita sull'ambulanza, che l'ha trasportata all'ospedale San Martino per gli accertamenti del caso. Per il resto il Nevegàl, ieri, ha registrato una buona affluenza di persone, in particolare villeggianti soprattutto da fuori provincia che hanno approfittato della domenica per una gita fuori porta. Rifugi, ristoranti, agriturismi e pizzerie erano aperti. In funzione anche l'Atm, il bancomat e il supermercato che da poco ha aperto i battenti. Molti i bambini che si sono sbizzarriti al parco giochi Miari, tanti anche coloro che si sono recati al santuario Maria Immacolata, Nostra Signora di Lourdes. (fe.fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA