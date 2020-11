L'INCONTRO

BELLUNO Il gruppo consigliare Obiettivo Belluno - Fratelli d'Italia incontra Confartigianato Imprese Belluno. Scopo della riunione era, da un lato, ascoltare le esigenze e le problematiche degli artigiani bellunesi, considerando che in provincia ogni tre imprese una è artigiana, e dall'altro di dialogare e proporre soluzioni rispetto ai problemi che il settore sta vivendo.

MINORANZA PROPOSITIVA

All'incontro con la presidente di Confartigianato Claudia Scarzanella e il direttore c'erano il capogruppo Raffaele Addamiano, il collega Andrea Stella e con il coordinamento del senatore Luca De Carlo e del referente territoriale Filippo Osnato. Il gruppo consiliare di Giorgia Meloni «è naturalmente consapevole che il suo ruolo in comune di Belluno e, in generale, in Italia è, in attualità, quello di opposizione fa notare Addamiano -. Tuttavia è opportuno saper intercettare i bisogni dei cittadini attraverso azioni costruttive, relazioni costanti e proposte di buon senso a prescindere dal suo ruolo di governo. Tutto questo è emerso nel lungo colloquio avuto sabato che si è incentrato anche sulle possibili soluzioni alla cosiddetta desertificazione imprenditoriale della provincia dolomitica (in dieci anni si è registrato un calo di 1.200 imprese pari a circa il 7,6% di contrazione e a oggi si sono persi quasi 4.000 posti di lavoro) e all'esigenza, assai sentita, di costituire un tavolo cittadino interistituzionale in cui far presenziare maggioranza, minoranza e tutte le categorie economiche del territorio».

DIMEZZARE L'IVA

Idea, quest'ultima, che Addamiano aveva sin dai primi giorni di marzo esplicitato al sindaco di Belluno senza, però, alcun risultato. Il gruppo ha ringraziato la presidente Claudia Scarzanella e il direttore Michele Basso, che hanno permesso ai rappresentanti locali di FdI di «comprendere appieno i tanti problemi delle 4.769 imprese artigiane e di avanzare suggerimenti operativi a tutti i livelli istituzionali come ridurre l'Iva del 50% rispetto all'aliquota vigente per il settore di appartenenza e/o quello di garantire contributi e agevolazioni fiscali ai piccoli negozi, specie nel centro storico di Belluno. (Fe.Fa.)

