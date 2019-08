Crepadona rifatta ma la biblioteca non chiuderà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRASFORMAZIONEBELLUNO Nessun disagio in vista per i lettori. La Biblioteca civica non chiuderà, passerà indenne attraverso il grande cantiere della Rigenerazione urbana che rivolterà come un calzino Palazzo Crepadona per riconsegnarlo trasformato in un centro culturale all'avanguardia. Mentre gli uomini delle ditte saranno al lavoro con picconi, mattoni e malta, nelle aule studio l'attività proseguirà quasi come se nulla fosse. E il Comune risparmierà 200 mila euro. Sì, perché tanto sarebbe costato il trasloco dell'immenso...