I CANTIERI

BELLUNO Ripartono i cantieri in città, ma manca l'accordo per le spese di sanificazione. Sono ripartiti dopo il lockdown i lavori alle vecchie scuole Gabelli e a palazzo Crepadona, ma sembra che i costi iniziali e gli accordi stipulati con le ditte che si stanno occupando dei lavori potrebbero cambiare. I due progetti sono parte del Piano di rigenerazione finanziato con il bando periferie ed entrambi sono stati affidati al raggruppamento temporaneo formato dalle ditte Atheste Costruzioni di Este e Ranzato di Padova. Le maggiori spese imposte dalla necessità di sanificare gli ambienti spingono oggi le imprese a chiedere una rivalutazione dei costi. Ma Palazzo Rosso ci pensa e studia la questione con i numeri alla mano. «In questo momento le ditte stanno interloquendo con i loro committenti per chiedere più soldi per fronteggiare questa spesa eccezionale spiega il sindaco Jacopo Massaro -. È chiaro che le amministrazioni fanno fatica a reperire le somme aggiuntive, ma al di la di questo devono controllare la congruità della richiesta rispetto ad un oggettivo aumento dei costi». La scorsa settimana a palazzo Crepadona si è tenuta la prima visita di collaudo in corso d'opera e ieri mattina si è svolta una visita di controllo da parte del direttore dei lavori. «Nei primi giorni di luglio spiega l'assessore all'urbanistica Franco Frison si terrà un nuovo sopralluogo con il direttore dei lavori riguardanti gli scavi nel cortile interno». Intanto via Ripa, su cui si affaccia l'ingresso della biblioteca, la futura Mediateca delle Dolomiti, è chiusa al passaggio di auto e pedoni proprio per la presenza dei posteggi del cantiere. Non è l'unica modifica alla viabilità di questi giorni nel capoluogo. In piazza Castello, poco distante dalla biblioteca, il 22 giugno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli all'intersezione con via Cipro, sullo stallo di sosta per residenti autorizzati. (al. tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

