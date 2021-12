ALPAGO

Nuova iniziativa del Comune di Alpago a vantaggio delle attività imprenditoriali presenti sul proprio territorio. In questo caso l'amministrazione comunale intende supportarle attraverso la riduzione della Tari, cioè la tassa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, per l'anno che ormai si sta per chiudere, il 2021. Sono tre le diverse percentuali stabilite in base alle misure restrittive subite a causa della pandemia Covid-19 quelle che regoleranno la riduzione dell'imposta che avverrà in modo proporzionale, proprio in base a questi criteri. Per le attività che durante il periodo delle restrizioni sono state costrette a rimanere chiuse per un tempo più lungo, al momento del pagamento della Tari gli imprenditori troveranno nel bollettino uno sgravio pari al 70%. Tra queste attività rientrano le botteghe di parrucchiere ed i barbieri, attività teatrali e anche altre tipologie. Successivamente, la seconda fascia è costituita da quelle attività che, pur in misura minore, hanno subito limitazioni: queste ultime si vedranno decurtare la quota della Tari del 50%. In questa seconda categoria di attività rientrano quelle afferenti al caso del mondo della ristorazione e della ricettività, fra cui, per esempio, bar e pasticcerie; e con esse anche le attività culturali e scolastiche. Infine, per l'ultima fascia, quella meno penalizzata dalle chiusure, in bolletta è previsto uno sconto del 20% per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. A beneficiare di questo sconto minore saranno tutte le altre categorie e attività. Fanno eccezione quelle che non hanno subito restrizioni: in questo elenco si trovano le banche, le farmacie e tutto il comparto alimentare; ed in effetti sono esercizi, che proprio per i servizi da loro erogati, non hanno mai chiuso. Rientrano, pertanto, nella terza fascia carrozzerie e autofficine, distributori, attività artigianali e mense. Sul provvedimento assunto dalla propria amministrazione, interviene in prima persona il neo-eletto sindaco di Alpago, Alberto Peterle: «Questa misura ha avuto un percorso davvero agevole in Giunta poiché non può che essere considerata giusta. Abbiamo discusso su quali attività dovessero rientrare in ciascuna categoria e sulle percentuali da applicare, ma, considerate le disponibilità di bilancio, crediamo di aver trovato la soluzione migliore. In totale, abbiamo destinato a questa misura ben trentottomila euro». (G.S.)

