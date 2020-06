L'INIZIATIVA

BELLUNO Sono 480 i pasti regalati a chi ne aveva bisogno, durante il periodo di quarantena, da un gruppo di esercenti di via Mezzaterra. Un numero che dà il senso della solidarietà che, ancora una volta, parla bellunese. L'idea è venuta a Diego Ferigo e Walter De Min, i due titolari della trattoria Il Moretto di via Valeriano a Belluno, che fanno parte del circuito L'Antico Borgo ti fa la spesa, che comprende gli esercenti compresi tra porta Dojona e via Mezzaterra.

L'IDEA

Ascoltando i vari appelli del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, «in particolare quello di Pasqua, in cui si ricordava che c'erano molti bellunesi soli a casa raccontano Ferigo e De Min - abbiamo pensato di mettere a disposizione una decina di pasti al giorno. Avevamo sette dipendenti a casa. Poi abbiamo coivolto anche gli altri colleghi del progetto Antico Borgo ti fa la spesa». Dopo oltre 47 giorni di servizio, i pasti che venivano consegnati da due soci dell'associazione nazionale Polizia di stato, Giacomo Turcato e Antonella Frezza, sono 480. Un numero che dà l'idea dell'impegno e della costanza nel voler dedicarsi ai meno fortunati. Lo sottoolinea un'altra esercente de L'Antico Borgo ti fa la spesa, Manuela Selvestrel, che ha il banco della frutta e verdura in piazza delle Erbe.

I COMMENTI

«L'iniziativa, partita dal Moretto ci ha coinvolto. L'idea era dare una mano a persone in difficoltà offrendo dai 10 ai 15 pasti al giorno. Da parte nostra c'era l'impegno materiale, supportato dai commercianti, dai panifici, oltre all'intervento saltuario di altri negozi». Uno degli aspetti che più ha toccato gli esercenti è la gratitudine che chi riceveva questi pasti ha dimostrato e, in un certo senso, l'affetto instaurato con i due poliziotti in pensione che portavano materialmente i pranzi nelle case. Giacomo Turcato e Antonella Frezza, coordinati dall'assistente sociale Silvia Flesia, per 47 giorni si sono recati nelle case di chi poteva pranzare grazie agli esercenti: «È stata una bella esperienza raccontano i due poliziotti - anche perché abbiamo instaurato un bel rapporto con le persone alle quali portavamo i pranzi. Noi andavamo e consegnavamo i pasti, ci fermavamo per quattro chiacchiere. Abbiamo conosciuto famiglie con bambini piccoli, anziani soli, e persone in difficoltà o ammalate. Quando abbiamo riferito loro che quello era l'ultimo pasto a disposizione ci hanno ringraziato molto e tanti ci hanno invitato a bere il caffè».

Federica Fant

