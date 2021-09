Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOBELLUNO Peggiorano le condizioni della 37enne bellunese ricoverata in Terapia Intensiva a Treviso. La donna, alla 26esima settimana, lotta per la vita dall'inizio della settimana assieme al bimbo che porta in grembo. Ma se gli accertamenti sul feto hanno evidenziato che non c'è alcuna sofferenza il quadro clinico che giovedì sembrava aver aperto qualche spiraglio ieri è apparso, se possibile, ancor più delicato. E dai reparti...