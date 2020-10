SANITÀ

BELLUNO L'Usl 1 Dolomiti raddoppia i centralini. La fase epidemica riprende vigore, il numero dei positivi sale di giorno in giorno (59 in più nelle ultime 24 ore) e i telefoni dell'azienda sanitaria diventano bollenti. Per questa ragione dalla mattinata di oggi il personale dell'Unità di Crisi del Dipartimento di Prevenzione che gestisce il numero dedicato alle informazioni Covid, lo 0437.514343, sarà potenziato raddoppiando la capacità di risposta. Insomma, prendere la linea dovrebbe diventare molto più semplice.

MOLE DI CHIAMATE

Il servizio, infatti, era entrato in sofferenza per il gran numero di telefonate dei bellunesi dei giorni scorsi, cittadini preoccupati per la nuova fase epidemica e desiderosi di avere risposte e certezze dai sanitari. Gli orari di risposta saranno sempre gli stessi, tutti i giorni dalle 8 alle 20. Il supporto telefonico si è rivelato particolarmente importante nei mesi scorsi perché garantisce la possibilità di avere informazioni e il distanziamento al tempo stesso.

IL CONTAGIO

Intanto non si ferma il contagio e di pari passo l'attività dell'Usl per fronteggiare la nuova ondata. Si prosegue con i tamponi a tappeto. Ieri sono emerse 59 nuove positività, di cui 49 riferite a comuni dell'area Comelico Cadore Ampezzo, la zona più calda del Bellunese in questo momento. Con questi sale a 498 il numero dei cittadini attualmente positivi in provincia, per la gran parte asintomatici. Ci sono comunque pazienti ricoverati in ospedale, sono trenta in area non critica (25 a Belluno e 5 a Feltre) e uno in terapia intensiva. Nei prossimi mesi diventerà però strategico separare chiaramente l'influenza stagionale dai casi di coronavirus per evitare sovrapposizioni dei sintomi che in alcuni casi possono essere simili. Per questa ragione sono già partite le campagne vaccinali e si stanno mettendo a punto le strategie per garantire la somministrazione e il distanziamento.

ANTI INFLUENZALE

Ai tamponi per rilevare i positivi da Covid, da oggi si aggiunge la campagna di vaccinazione antinfluenzale avviata dall'azienda sanitaria in collaborazione con gli studi di medicina generale e con la Protezione civile. Negli ambulatori che hanno aderito all'iniziativa, negli orari e nelle giornate dedicate ai propri assistiti, verranno somministrati gratuitamente i vaccini alle persone over 65. A regolare l'afflusso dei pazienti, per evitare si creino assembramenti e comunque per far rispettare le distanze e tutte le normative anti contagio, ci saranno i volontari del gruppo comunale di Protezione civile e dell'associazione nazionale Polizia di Stato - sezione di Belluno, che aiuteranno il personale medico per una corretta e veloce somministrazione del vaccino. Insomma, un lavoro di squadra necessario affinché tutto fili lisci.

PROTEZIONE CIVILE IN CAMPO

«Ancora una volta possiamo vedere come sia fondamentale l'intervento della Protezione civile a salvaguardia della salute dei cittadini commenta la vice sindaco Lucia Olivotto -. Da un paio d'anni, a partire dal disastro di Vaia fino all'avvento del Covid l'attività della Protezione civile, compresa la predisposizione dell'area di Sagrogna per i tamponi in modalità drive in, è stata sempre più penetrante e impegnativa. Da parte dell'amministrazione comunale, che in questa fase intende supportare l'attività dell'Usl per la gestione dei tamponi e delle vaccinazioni, va dunque un particolare ringraziamento alla Protezione civile e più in generale a tutti i volontari che si stanno dando da fare in questo momento critico della nostra vita collettiva, per permettere a tutti i nostri concittadini di poter vivere in sicurezza e in salute».

Alessia Trentin

