BELLUNO Cuscini verdi accatastati l'uno sull'altro, sedie silenziose appoggiate sui tavolini. Il plateatico, ieri sera, era vuoto. Eppure di sabato il problema è trovare un posto. Un cartello avvisa gli avventori, gli habitué che si ritrovano un poco stupiti: «Riapriamo martedì». L'Osteria dal Bocia, al numero 43 di piazza dei Martiri, paga pegno: chiusura per cinque giorni più una sanzione pecuniaria di 400 euro. Motivo: personale che non indossava correttamente la mascherina o ne era sprovvisto, come spiegano le forze dell'ordine. Non sono passati inosservati nei controlli interforze scattati giovedì sera in centro. Hanno l'obiettivo di fare in modo che la cittadinanza segua le direttive nazionali, in particolare il divieto di assembramento e il corretto utilizzo di dispositivi individuali. L'organizzazione tecnica è stata demandata dalla Questura e operano insieme polizia di Stato, carabinieri finanzieri, polizia locale.

Marina, la responsabile dell'Osteria dal Bocia è chiara: «I finanzieri sono entrati con molto tatto, sono stati gentili, hanno applicato la sanzione minima perché il ragazzo portava la mascherina, ma era abbassata. È giusto che le forze dell'ordine controllino e capisco che la sanzione ci sta. I giovani, invece, devono capire che quando ci sono le regole queste vanno rispettate».

A detta di chi c'era si è trattato «di un caso, di vera sfortuna». Una ragazza che stava lavorando al Bocia così racconta: «C'erano due baristi che stavano all'interno, ma non erano senza la mascherina, l'avevano solo abbassata perché era un momento in cui non c'era da preparare da bere. Uno era in cella a prendere dei limoni, l'altra stava sistemando le borse del ghiaccio». A luglio ed agosto, in centro città, vanno di scena i Giovedì di sera con Belluno che si riempie di giovani e meno giovani. Ecco che, proprio tre sere fa, le forze dell'ordine sono entrate all'interno dell'Osteria: mentre il personale del servizio esterno, portando tra i tavoli i vassoi, indossava regolarmente la mascherina, i due giovani all'interno non erano altrettanto a posto in base alle norme sanitarie contro il Covid-19. La ragazza, non coinvolta direttamente, è decisa, comunque, a giustificare colleghi. «La mascherina di chi lavorava all'interno era sul viso - è la sua versione dei fatti - solo momentaneamente abbassata, perché non stavano esattamente lavorando con clienti o riempiendo bicchieri».

Ognuno la può vedere come ritiene. Sta di fatto che, nel controllo della movida bellunese, c'è stato un giro di vite. E giovedì sera le forze dell'ordine erano ben presenti in centro storico. Qualche irregolarità è stata riscontrata anche in un altro bar della piazza dove si stava procedendo alla mescita di bevande alcoliche in luogo non autorizzato, come accertato dalla polizia locale. Però, come comunicato dalla Questura, fino a giovedì nessuno era stato multato. Le pattuglie interforze che operano nei Giovedì di sera fino ad ora, sempre sotto le direttive prefettizie, hanno proceduto con un lavoro di grande tolleranza per far riprendere l'economia nazionale. Ma la Guardia di Finanza non poteva non procedere quando nel locale Osteria al Bocia i militari hanno trovato alcuni lavoratori che non utilizzavano correttamente le mascherine o ne erano sprovvisti ed oltre alla sanzione pecuniaria di 400 euro, è scattata la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni.

