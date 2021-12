Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITA'BELLUNO È focalizzata sui ricoveri in area covid l'attenzione dell'Ulss Dolomiti (e in generale del Veneto). Con l'aumento dei nuovi casi si avrà infatti un conseguente incremento di persone positive che avranno bisogno di cure ospedaliere e l'azienda sanitaria vuole evitare a tutti i costi un Natale come quello dell'anno scorso con gli ospedali in forte sofferenza. È per questo motivo che sono in corso attività specifiche, da...