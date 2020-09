LA RIPARTENZA

BELLUNO «I test sierologici per gli insegnanti ed il personale della scuola proseguiranno sino a martedì e, se fosse necessario continuare, anche oltre. Ma non credo ve ne sarà bisogno». È il dottor Sandro Cinquetti, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss, a fare il punto della situazione e a dare i numeri della campagna di screening, tramite test sierologico, a vantaggio degli insegnanti avviata lunedì 31 agosto e che si sarebbe dovuta concludere una settimana dopo, lunedì 7. Ed invece essa potrebbe anche proseguire. I test, come noto, vengono fatti negli ambulatori dei 53 medici di famiglia che hanno aderito alla campagna promossa dal Ministero. Invece gli insegnanti-pazienti degli altri 80 medici della provincia di Belluno sono costretti a recarsi in uno dei quattro punti drive-in allestiti dall'Ulss 1 Dolomiti sul territorio: a Belluno all'Ospedale San Martino, a Feltre a Borgo Ruga, a Caprile nel parcheggio del parco giochi e a Tai di Cadore in piazzale Dolomiti. Sino a due giorni fa, cioè a venerdì, perché prenotazioni e test si svolgono dal lunedì proprio al venerdì, il personale della scuola che aveva prenotato il test era pari a 1.702 unità; 1.400 invece i test già evasi; cosicché ne rimangono da realizzare ancora circa 300.

COME PRENOTARE

Le prenotazioni sono possibili al numero unico che è abilitato a ricevere tali prenotazioni (0439-883805, dalle ore 9 alle 13) o tramite posta elettronica (screening.scuola@ulss1.veneto.it). Secondo i dati forniti dall'Ufficio Scolastico Provinciale, nella scuola bellunese ci sono 2.160 insegnanti; 686 il numero di cui è invece costituito il contingente del personale Ata di ruolo; nei prossimi giorni verranno poi nominati circa 600 insegnanti supplenti ed un numero difficile da calcolare fra i 100 ed i 150 - di Ata che sottoscriveranno un contratto a tempo determinato. La somma complessiva è quindi di circa 3.600 persone. Ai 1.700 che si sono già prenotati tramite Ulss, vanno aggiunti quelli che lo potranno fare presso il proprio medico. «Per questi, tuttavia precisa Cinquetti saremo in grado di avere i numeri definitivi solo fra le giornate di martedì e mercoledì. Ma mi sembrano numeri in linea con quanto ci aspettavamo».

I RISULTATI

E anche se il Direttore del Servizio Igiene non lo dice, il numero potrebbe superare abbondantemente la metà del personale Dirigenti Scolastici, insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario impegnato nella scuola bellunese. Un numero importante se all'apertura della campagna lo stesso Cinquetti auspicava che nelle quattro postazioni drive-in potessero transitare 1.500 persone. Questi i numeri nel dettaglio. Diciannove i medici che hanno detto sì nella zona che l'Usl identifica come Valbelluna ma che arriva sino nel Comune di Val di Zoldo e poi da Longarone scende verso il capoluogo e comprende anche l'Alpago; due nell'Agordino, ventinove nel Feltrino e tre nel Cadore. In quest'ultima zona, si ricorderà, in un primo tempo i medici avevano fatto sapere di essere compatti nel non aderire alla campagna di somministrazione del test. Interessante notare infine che nemmeno tutti i medici iscritti alla Fimmg, sigla che aveva dato la propria disponibilità sia a livello nazionale sia locale, abbiano poi effettivamente aderito.

I TEST

Dalla Regione erano arrivati 4.700 test sierologici: un numero sufficiente per coprire tutto il personale che lavora nella scuole dell'Infanzia, della Primaria, delle Secondarie di I e II grado dell'intera provincia di Belluno. Quindi da domani riprende la campagna di somministrazione, su base volontaria del test sierologico. E al momento, salvo comunicazioni diverse, sarà l'ultimo giornata messa a disposizione dall'Usl. Allo stesso modo il servizio di prenotazione è attivo sempre sino a lunedì, al numero indicato, sino alle ore 13.

Giovanni Santin

