L'EPIDEMIA

BELLUNO Di virus si continua a morire: anche ieri l'Usl 1 Dolomiti comunicava il decesso, nelle ultime 24 ore, di due persone covid positive: una donna di 83 anni e un uomo di 95 anni ricoverati in geriatria covid a Belluno (salgono così a 567 i morti totali in un anno di pandemia). Ma il contagio sembra rallentare: i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore segnalati ieri dall'Usl erano 52. Ma come ormai si vede da giorni restano stazionari il totale dei casi positivi nel Bellunese: si oscilla sempre attorno alla cifra dei 530 Covid positivi, (537 per l'esattezza ieri da bollettino di Azienda ero). Sempre un'ottantina i pazienti con Covid ricoverati tra Belluno e Feltre. Di questi 9 sono gravissimi: 5 nella terapia intensiva di Belluno, 4 in quella del Santa Maria del Prato di Feltre. Gli altri degenti sono in area non critica al San Martino (31 persone) o a Feltre 21 persone). Poi negli ospedali di comunità sempre tra il capoluogo e Feltre.

LA CAMPAGNA

Sono salite a 2mila le adesioni per la campagna di vaccinazione tra i prof (3mila erano quelli che ne avevano diritto). «Abbiamo 1700 dosi di Astrazeneca nel frigo - ha spiegato Sandro Cinquetti, direttore del Dipartimento di Prevenzione Usl -. Ne mettiamo in campo 1500 contando nelle successive forniture per la seconda dose che ha un range di somministrabilità che va da 4 a 12 settimane. Stamattina le adesioni degli operatori della scuola erano a 1800, per sera raggiungeremo le 2mila adesioni. Non siamo in grado di affrontarle tutte: ne somministreremo 500 a Belluno, 500 a Feltre, 300 Tai e 200 ad Agordo. Valuteremo con la seconda fornitura se completare con la scuola le persone tra 55 e 65 anni. In questo momento Pfizer e Moderna li dobbiamo concentrare sugli anziani». Come da dati diffusi dalla Regione ieri dal 27 dicembre scorso l'Usl 1 Dolomiti ha somministrato 13mila 950 dosi di vaccini. (A.Tr.)

