IL BOLLETTINO

BELLUNO Nella serata di giovedì è arrivata al Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti la segnalazione di una sospetta positività al Sars Cov 2 per quattro dipendenti di un'azienda del territorio che prevede, per i propri dipendenti, dei test di screening con regolarità. L'Ulss Dolomiti, per massima precauzione, ha isolato le quattro persone segnalate e ha eseguito stamane tamponi di controllo sia per gli interessati sia per dieci contatti stretti degli stessi. I risultati saranno disponibili soltanto nelle prossime ore. Nel frattempo tutti i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore hanno dato lo stesso esito: negativo. Quindi non sono state riscontrate positività. «Oltre ai consueti provvedimenti di quarantena per 4 soggetti con sintomi simil covid - spiega in una nota l'Usl 1 - e per 4 persone in rientro dall'estero, si segnala l'esecuzione del tampone a 7 residenti nel nostro territorio segnalati come contatti di un soggetto residente in provincia di Bolzano riscontrato positivo al Covid». Dopo gli ultimi aggiornamenti il numero di persone che si trovano in isolamento fiduciario al proprio domicilio sono quindi 204 solo 15 hanno però dei sintomi. Sul fronte delle positività accertate invece attualmente ci sono 15 bellunesi che stanno fronteggiando il virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA