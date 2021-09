Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOBELLUNO Dopo la crisi legata alla pandemia, i costi energetici alle stelle. E le aziende bellunesi faticano a risalire la china. È un grido di allarme quello che si alza da Confartigianato Belluno. «La ripresa post Covid rischia di essere affossata dall'aumento dei costi energetici spiega, preoccupata, la presidente Claudia Scarzanella -. Un problema enorme per le imprese artigiane e anche per le famiglie che vivono in montagna»....