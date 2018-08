Costa Legner Col dei Pez: intervento di recupero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SILVO-PASTORALIBELLUNO Manutenzioni lungo la strada forestale Col dei Pez Costa Legner: l'amministrazione Massaro è a caccia di fondi. Lunedì, infatti, la giunta di Palazzo Rosso ha dato mandato all'Unione Montana Belluno Ponte nelle Alpi per la partecipazione ad un bando regionale utile ad ottenere finanziamenti per il miglioramento della silvo pastorale in località Nevegal. L'intervento necessario consisterebbe nel consolidamento statico del ponte in Val di Camp, nella stabilizzazione del fondo stradale nonché nella riprofilatura di una...