BELLUNO Fumata nera. Non sono uscite risposte certe, tantomeno soluzioni, dal vertice sul trasporto pubblico locale di ieri fra Province e Regione Veneto. Si resta in attesa delle linee guida che verranno emanate dal ministero dell'Istruzione e non è ancora stato affrontato il nodo della ripartizione dei fondi destinati dal Governo alla Regioni per aiutare il trasporto pubblico a ripartire. Insomma, un confronto interlocutorio tra l'inquilino di Palazzo Piloni, Roberto Padrin, l'assessore regionale alla viabilità e ai trasporti Elisa De Berti e gli altri presidenti delle Province, che proseguirà con un nuovo tavolo previsto la prossima settimana.

«Il tavolo di oggi è stato interlocutorio le parole di Padrin a margine dell'incontro a Venezia di ieri pomeriggio - verrà quindi riaggiornato alla settimana prossima, in quanto i temi che sono stati trattati ancora non vedono la possibilità di chiarezza. Mancano linee guida, c'è una situazione di grande sommossa da parte degli enti locali nei confronti del ministero dell'Istruzione perché di fatto viene demandata completamente ai Comuni la responsabilità della gestione della riapertura delle scuole. C'è una conferenza unificata che è stata riaggiornata a domani». Ieri, insomma, è stato fatto il punto della situazione e non sono state estratte dal cappello soluzioni e ricette certe per la ripartenza. Ci vorrà ancora del tempo. Il Bellunese ha però bisogno di risposte veloci, perché il brutto pasticcio causato dalla pandemia alla società Dolomitibus chiede di essere risolto il prima possibile: ci sono posti di lavoro da salvare, terre alte e anziani isolati che hanno bisogno delle corse dei loro bus. C'è anche il milione e mezzo di perdita da ripianare, che martedì in piazza Duomo alla manifestazioen dei sindacati ha spinto Padrin a ripetere a gran voce al microfono «Faremo di tutto per non permettere che la società fallisca».

Ma di questo ieri non si è parlato. O, almeno, non direttamente. Il punto di snodo fondamentale per la ripartenza del servizio e per capire quale sarà il futuro di Dolomitibus, è stato detto ieri, sarà settembre con il ritorno a scuola. «Rimaniamo in attesa delle linee guida per la ripresa della scuola spiega Padrin - nel frattempo la Regione sta cercando di individuare la modalità corretta per eliminare i distanziamenti sui mezzi pubblici, mantenendo l'uso della mascherina. Nel momento in cui avremo la certezza delle lezioni in presenza a settembre e misure certe per il servizio degli autobus, sarà immediata la riattivazione al 100 per cento».

Tra le difficoltà che stanno pesando su Dolomitibus c'è anche la presenza ancora massiccia di smart working. «L'assessore De Berti e gli uffici regionali parlano del 50 per cento dei lavoratori ancora a casa; ovviamente questo incide inevitabilmente sulle modalità e i tempi della ripartenza - aggiunge Padrin -. Abbiamo riaggiornato la riunione alla prossima settimana. Nel frattempo cercheremo di capire anche come potrà essere attivato il rimborso degli abbonamenti non usufruiti».

Sì, perchè anche questo è un problema. I mancati incassi della società durante il lockdown rendono oggi impensabile riuscire a risarcire le famiglie bellunesi i cui figli non hanno usufruito dell'abbonamento nei mesi di chiusura delle scuole. Lo Stato ad oggi ha destinato 500 milioni di euro al trasporto pubblico locale, di cui 42 milioni andranno al Veneto, ma già si sa che la cifra non è sufficiente. Ed è questa la grande sfida su cui si gioca oggi il futuro di Dolomitibus. «Stiamo cercando di interloquire con il Governo conclude Padrin perché il fondo venga rimpinguato». Intanto il 6 luglio il servizio verrà ampliato: si passerà dall'attuale 35% di corse attivate al 60%.

