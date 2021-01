ARSIÈ

«Ecco come abbiamo affrontato l'emergenza-neve». Il sindaco Luca Strappazzon, dopo la sfida del Covid vinta se ne era ritrovato subito un'altra da affrontare. Ovvero le cinque ondate di maltempo, scattate in un mese, tra il 5 dicembre scorso e Capodanno. Era in prima linea in municipio ad Arsié, dove era stato attivato il Centro Operativo Comunale (il C.O.C.). Ha dovuto confrontarsi, come altri sui colleghi con una situazione non facile nemmeno per il territorio del comune di Arsié, che non manca d'avere inverni nevosi pur essendo al confine col territorio di Bassano. E dopo giorni di interventi in urgenza, ditte e operai al lavoro, gli strascichi ci sono ancora oggi.

INVESTIMENTI

Per la frazione di Rivai con le borgate sparse e disagiate di Tol e Ciaor è stata fatta intervenire la ditta DM di Dalle Mulle Marino SRL attrezzata anche per l'emergenza sulle strade comunali e silvo-pastorali. L'ufficio Tecnico ha affidato in via di urgenza ancora l'8 gennaio essendo dotata la ditta di un'opportuna pala gommata per rendere rapidamente transitabili le strade di Rivai, Tol e Ciaor, dove i cumuli di neve ostacolavano il transito. La spesa per un totale di 15 ore di lavoro è stata di mille 854 euro.

PROTEZIONE CIVILE

Invece per gli interventi fatti eseguire dalle squadre della Protezione Civile hanno visto in prima linea i volontari di Arsié, del vicino comune di Lamon e del lontano comune di Valdagno. È il sindaco che racconta quei giorni: «Hanno liberato la strada di Carrazzagno fino alla borgata Boldi, dove, presso la Casa del Cuore, c'è un residente. Abbiamo offerto il pranzo contabilizzato in bilancio comunale per 500 euro. Devo dire che nessuno è rimasto isolato. Con i nostri mezzi, acquistati con i Fondi Comuni di Confine siamo arrivati anche a Cima Campo dal residente con animali Renato Bettin e aiutato ad aprire l'appaltatore con una nostra turbina la strada che collega Cima Campo con la provinciale Celado della Provincia di Trento».

