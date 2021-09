Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COSA DICONO I NUMERIBELLUNO Seicentosessantasei alunni in meno. È come se da un anno all'altro l'Istituto Calvi ed altri cento alunni fossero scomparsi. Oppure come se quasi l'intero Istituto Comprensivo 3 di Belluno ed i suoi 8 plessi fossero stati inghiottiti nel nulla. All'inizio delle lezioni che lo scorso anno erano state fissate per il 14 settembre, al Calvi erano infatti entrati 596 studenti; all'Ic3 composto dai plessi dell'Infanzia...