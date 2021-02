IL MALTEMPO

CORTINA I fari sono rimasti accesi sino a tardi, ieri sera, sulle piste della Tofana, per illuminare a giorno i tracciati, in modo che potessero lavorare gli addetti alla preparazione delle piste, per i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. E' stato necessario ripassare tutte le piste, a cominciare dalla storica Olympia delle Tofane, che accoglierà le gare veloci femminili; il primo giorno del denso calendario, lunedì 8 febbraio, vedrà proprio la disputa della combinata alpina delle donne. Si è lavorato dalla partenza, in quota, a 2.400 metri, alla base della Punta Anna, sopra il rifugio Pomedes, sino al traguardo di Rumerlo. Quando nevica è necessario rimuovere tutto il nuovo manto, per arrivare sino alla base compatta, che deve essere riportata in superficie. Non è possibile battere la neve fresca, naturale, poiché è troppo soffice e costituisce un pericolo per gli atleti in gara. Si deve liberare il fondo delle piste già approntato, i giorni precedenti, duro e compatto, dopo essere stato ripetutamente bagnato e grazie alle rigide temperature della notte. Ieri mattina sulla Tofana c'erano venti centimetri alle quote più alte e questo ha creato difficoltà in più agli uomini impegnati nella preparazione dei tracciati. Sono centinaia di tecnici, molti maestri di sci, operai, affiancati da un centinaio di militari messi a disposizione dal Comando truppe alpine di Bolzano. Soltanto per liberare una pista come la Vertigine, lunga 2.740 metri e larga una cinquantina, bisogna asportare oltre ventimila metri cubi di neve. Si deve inoltre considerare che negli ultimi giorni, a ridosso delle gare, non è possibile intervenire con i gatti delle nevi, i potenti mezzi meccanici, poiché i cingoli potrebbero danneggiare il fondo della pista. Si lavora quindi con frese leggere e a mano, con la pala, in un'opera artigianale che ha reso famosi gli organizzatori di Cortina, nei decenni di esperienza in Coppa del mondo, per l'accuratezza dell'allestimento dei tracciati della Tofana e del Col Druscié.

IN PROVINCIA

La neve ha causato qualche disagio in più anche alla viabilità, con la chiusura del passo Giau, in territorio di San Vito di Cadore, fra la conca d'Ampezzo e la Val Fiorentina, per il pericolo di valanghe. A Pozzale di Pieve di Cadore, i vigili del fuoco sono intervenuti per controllare il tetto di un'abitazione, in via Sottocastello le basse temperature hanno ghiacciato i tubi che hanno provocato un allagamento. Vigili del fuoco impegnati anche in Corso Italia a Cortina e all'ospedale Codivilla per delle lastre di ghiaccio che mettevano a rischio la zona di passaggio delle ambulanze.

FILATELIA

Per i Campionati del mondo di sci alpino di Cortina, dopo la moneta d'argento commemorativa, presentata i giorni scorsi, ora arriva anche il francobollo, per la gioia dei filatelici. Il ministero dello Sviluppo economico emetterà domenica 7 febbraio, il giorno della cerimonia ufficiale di apertura, un francobollo ordinario nella serie tematica Lo sport. La vignetta di Fabio Abbati raffigura una atleta impegnata in una discesa libera, considerata la disciplina più rappresentativa dello sci alpino. Sullo sfondo compaiono la Tofana, simbolo della chiostra di montagne che incorona la conca d'Ampezzo, e il logo dei Mondiali.

Marco Dibona

