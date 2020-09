NELLA CONCA

CORTINA Cortina si appresta ad archiviare una stagione turistica estiva davvero straordinaria, fuori dal consueto, per l'eccezionalità delle condizioni che gli operatori si sono trovati ad affrontare e a dover superare. Tutti hanno dovuto combattere con le apprensioni iniziali, le novità nella gestione dell'accoglienza, l'incertezza della risposta del pubblico. «Questa è stata davvero un'estate strana dice Roberta Alverà, presidente dell'associazione albergatori Cortina con il mese di giugno praticamente cancellato; a luglio si è mosso qualcosa; il mese di agosto è andato bene, con l'arrivo della clientela italiana, tradizionalmente affezionata a Cortina. Il buon andamento di questo solo mese è però servito praticamente soltanto per pagare le spese della gestione. Ci si aspettava che settembre fosse un buon mese, con tante prenotazioni, ma non è così».

LA DISAMINA

La presidente propone inoltre alcune distinzioni: «Agosto è andato bene per le strutture più piccole, che si sono salvate. I grandi alberghi hanno patito l'assenza degli stranieri, soprattutto di quelli con importanti capacità di spesa. Possiamo comunque essere contenti di come abbiamo superato l'estate, dopo le apprensioni della vigilia: quasi indenni, se si esclude il focolaio rilevato in questi giorni, in un albergo del centro». In quanto al prossimo inverno, c'è molta incertezza: «Dipenderà tutto dall'evoluzione della pandemia. Noi abbiamo ipotizzato di proporre una novità, per il mese di gennaio: un invito agli sciatori, perché vengano a provare le piste dei Mondiali. Ma non possiamo sapere ora, come sarà la malattia in inverno. Inoltre la programmazione serve sino a un certo punto: oggi il turista è più propenso a decidere all'ultimo momento». La valutazione è piuttosto uniforme, da parte dei vari operatori.

LE ASPETTATIVE

Antonio Menardi, dell'albergo di famiglia, in passato nel direttivo dell'associazione di categoria e amministratore comunale, traccia una panoramica esaustiva della stagione estiva e guarda al prossimo inverno: «Per l'estate stimo che alla fine sommeremo un 50%, rispetto agli anni passati, sia per numero di presenze, sia per incassi. Giugno non lo contiamo, eravamo ancora chiusi. A luglio c'è stato ancora poco movimento. E' andato molto bene il mese di agosto, con tanta gente, il pienone, anche se la clientela era diversa rispetto a quella abituale. A settembre stiamo lavorando soltanto nelle giornate della fine settimana. Posso dire che complessivamente abbiamo raggiunto un 50% del volume di affari degli anni passati: era quello che ci eravamo posti come obiettivo, in primavera, guardando con apprensione all'estate. Allora si temeva che potesse andare peggio». Dall'estate all'inverno, con qualche luce, tante ombre: «A Natale faremo il pienone, come sempre: c'è voglia di vivere quelle giornate di festa assicura Antonio Menardi invece temo molto il mese di gennaio, prevedo che sarà davvero scarso. Ci saranno pochissimi stranieri. Mancheranno i gruppi consueti, anche quelli provenienti dall'estero. Non vedremo i soliti americani. Potrei addirittura non aprire, in quel mese». Menardi confida nell'effetto volano dei Campionati del mondo di sci alpino 2021: «A febbraio e a marzo ci sarà comunque il pienone. Per il prosieguo dell'inverno, confido che ci possa essere un buon movimento sino a Pasqua, che l'anno prossimo cadrà il 2 aprile».

Marco Dibona

