CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORTINALa grande Festa de ra Bandes coinvolgerà oggi tutta la comunità di Cortina, di residenti e ospiti, a conclusione di una settimana intera di concerti, esibizioni, spettacoli. Diverse decine di volontari si occuperanno della complessa organizzazione, per accogliere una ventina di complessi bandistici, nel corso dell'intera settimana. Ogni banda è accolta per il pranzo in alberghi, ristoranti, rifugi del territorio. La musica sarà protagonista per dodici ore filate, a cominciare dalla sveglia del mattino, alle 8.30, con la sfilata...