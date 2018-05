CORTINA Erano sempre insieme. Insieme anche nel viaggio di rientro a casa quando,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORTINAErano sempre insieme. Insieme anche nel viaggio di rientro a casa quando, a pochi chilometri ormai da Cortina, le sorelle Vilma e Rita Alverà hanno trovato la morte. Questione ancora di mezz'ora e avrebbero parcheggiato l'auto in cortile, nella frazione di Grava, scaricato i bagagli e ripreso i ritmi domestici e consueti. Stavano tornando dal mare, da Lignano Sabbiadoro, dove erano andare ad aprire casa in vista dell'estate, le pulizie prima della stagione estiva. Avevano deciso di tornare in tempo per aprire la chiesetta della Beata...