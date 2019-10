CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORTESIA QUOTIDIANABELLUNO Sono in centro dal 1915 sempre pronti ogni mattina dell'anno ad accogliere i clienti per consegnare loro le notizie fresche, stampate solo qualche ora prima sul giornale. L'edicola di via Matteotti, sul salotto buono del Liston, ieri sera ha festeggiato la nuova struttura più grande e al passo con i tempi. Un negozio di giornali che dal 2000 è gestito da Lorena de Zaiacomo e Floriana Arnoldo ma che per ben 55 anni ha visto ogni mattina alzare la serranda lo storico edicolante cittadino Dino De Bona. «Siamo sulla...