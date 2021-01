ASSISTENZA

BELLUNO Venerdì 15 gennaio le selezioni dei partecipanti del secondo corso per Operatore socio sanitario promosso a Feltre (Bando DGR n. 1124 del 06/08/2020 approvato con DGR 747 del 23/09/2020) dal Circolo cultura e stampa. «Visto l'ingente fabbisogno rilevato nel territorio e il trend di richiesta che si innalzerà ulteriormente nei prossimi anni - scrivono dal Circolo - , sono concrete le possibilità occupazionali dei partecipanti ai corsi». L'operatore socio sanitario, ricordiamo, è la figura professionale che trova origine nella sintesi dei distinti profili e risponde in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona: svolge, infatti, attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari in un contesto sia sociale che sanitario (Unità locali socio sanitarie e le aziende ospedaliere, Ipab, altre strutture sanitarie) e a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. Gli allievi, previo esame finale, riceveranno l'attestato di qualifica professionale di oss, che sarà valida su tutto il territorio nazionale. La formazione è costituita da un totale di 1.000 ore così suddivise: attività formativa teorica 275 ore in presenza (compatibilmente con i Dpcm per il contrasto al Covid 19) e 205 ore di formazione a distanza, attività formativa pratica 520. La prova scritta per le selezioni si terrà il 15 gennaio 2021, poi seguiranno i colloqui individuali. Sede e orario della selezione verranno comunicati agli iscritti. Per partecipare ai corsi è necessario avere assolto al diritto e dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente oppure il compimento del 18esimo anno di età alla data di iscrizione al corso e il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media). Per informazioni: www.circoloculturaestampabellunese.it mail: ossccsb@gmail.com oppure telefonare ai numeri 3202777902 o 3486045746.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA