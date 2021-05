Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO C'è tempo fino al 25 maggio per iscriversi al corso di serigrafia su t-shirts rivolto a dieci giovani under 30 che si svolgerà a inizio giugno. È parte del progetto Happiness is...helping others (Felicità è...aiutare gli altri) del Corpo Europeo di Solidarietà, promosso dall'Area Europa del Comitato d'Intesa di Belluno e finanziato da Agenzia Nazionale per i Giovani. Il laboratorio di serigrafia, totalmente gratuito,...