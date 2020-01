Corso della Croce Rossa per diventare volontari

ASSOCIAZIONI

BELLUNO Comincia alla grande il nuovo anno per il Comitato Croce Rossa di Belluno. A gennaio, infatti, partirà il nuovo corso per diventare volontari formati e preparati. Le prime date sono già fissate: il 14 è infatti prevista la presentazione del corso nella sede di via Bortotti 7. Seguiranno il 15 e il 16 due serate in cui i volontari saranno a disposizione di chi vorrà avere maggiori informazioni, infine il 17 è prevista la prima lezione. Insomma il 2020 parte pieno di progetti per il Comitato di Belluno che, per nulla fiaccato da un anno ricco di impegni, si affaccia a gennaio già con le idee chiare e l'agenda organizzata. Nel 2019 l'impegno dei volontari si è spinto fino alle scuole di vari ordini e gradi per diffondere le pratiche di primo soccorso ma non solo, sono stati organizzati appuntamenti per genitori, nonni e zii per insegnare la disostruzione e la rianimazione pediatrica e in molti hanno partecipato con entusiasmo alle proposte. Nei 12 mesi appena conclusi le fila del Comitato si sono anche ingrossate con l'ingresso di nuovi volontari, grazie ai quali ora sarà più agevole rispondere alle molte richieste di servizi di assistenza e aiutare le persone che sempre di più si rivolgono al Comitato bellunese per supporto e assistenza. (atr)

