Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO PILONIBELLUNO Palazzo Piloni sostiene la formazione degli operatori socio sanitari investendo 45mila euro per sostenere i corsisti. Il presidente, Roberto Padrin: «Figura professionale importante per i servizi alla persona». È sempre in crescita la richiesta di figure professionali nel campo della sanità e dell'assistenza agli anziani, soprattutto in tempo di pandemia. Stime recenti dicono che in Veneto nei prossimi due anni...