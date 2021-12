PEDAVENA

La solidarietà corre tra i murales di Travagola. Il gruppo organizzatore della manifestazione che si è tenuta nello scorso mese di agosto ha deciso di donare quanto raccolto alla scuola dell'infanzia comunale di Pedavena. Un gesto di vicinanza come il gruppo ci ha abituato. Negli scorsi anni infatti ha sostenuto altre realtà, come la pediatria di Feltre e l'Ail sezione di Belluno.

LA CONSEGNA

Nel tardo pomeriggio di ieri, nella sede della Proloco di Pedavena, c'è stata la consegna ufficiale dell'assegno al comune di Pedavena alla presenza della Proloco, del Comune e del comitato organizzatore. «Grazie al Comune siamo riusciti ad organizzare questa manifestazione, una delle prime post Covid sottolinea Elvio Cecchet, presidente della ProLoco -. Ma anche le castagnate e la corsa di Babbo Natale; era per noi importante riprendere l'attività, dopo un anno di stop, per non rischiare di perdere i tanti volontari che ci danno una mano ma anche per dare un segnale di speranza e ripartenza alla comunità». Marco Castellaz, uno degli organizzatori della corsa, oltre a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell'evento, tiene a sottolineare che «in questo 2021 non è stato facile. Non sapevamo come muoverci tra le normative legate alla pandemia. Abbiamo alla fine avuto 150 partecipanti, meno rispetto al solito, ma quello che per noi era fondamentale era ripartire e non saltare un altro anno».

IL GRAZIE

La somma raccolta, mille euro, sarà destinata per «l'acquisto di due librerie che verranno installate nelle classi della scuola dell'infanzia comunale sottolinea Teresa De Bortoli, in rappresentanza dell'istituto comprensivo -. Una donazione che ci permette, in questo tempo di Covid in cui non possiamo portare i bambini in biblioteca, di portare avanti l'importante progetto di avvicinare i bambini ai libri ed alla lettura. L'aspetto positivo è che non si tratta di qualcosa di estemporaneo, ma di qualcosa che durerà nel tempo e verrà utilizzato anche dai bambini del futuro». Non poteva mancare il sindaco, Nicola Castellaz, il quale ha ringraziato le associazioni per questa iniziativa che è «un ulteriore testimonianza di come il volontariato a Pedavena sia attivo e coraggioso nell'organizzare un evento così importante in un periodo di incertezza post Covid». E poi c'è l'aspetto sociale in quanto negli anni sono state aiutate diverse realtà, con un occhio di riguardo a quelli che sono definiti gli ultimi. Quest'anno è stato deciso di aiutare i bambini della scuola dell'infanzia, un segnale di vicinanza a coloro che sono il nostro futuro e, magari, i futuri organizzatori della corsa stessa conclude il primo cittadino. (E.S.)

