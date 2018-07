Corsa dei cavalli: torna il dissenso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREL'edizione 2018 del Palio di Feltre ha appena preso il via e già in Prà del Moro sono apparsi i primi manifesti contro la gara dei cavalli. Un'immagine e una scritta, entrambe di piccole dimensioni, ma chi è passato ieri mattina nelle vicinanze dell'anello di gara li ha visti. Scritta nera «basta cavalli al Palio» su fondo giallo e l'immagine di un cavallo che regge con la bocca un cartello su cui si legge «metti in Palio la tua vita non la mia». Questi i due fogli appesi con adesivo sui pali dell'illuminazione di Prà del Moro e...